Владимир Путин считает Трампа ответственным за рост цен на нефть

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назвал президента США Дональда Трампа ответственным за рост цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом он сказал, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Я уже говорил - у нас была очень хорошая встреча с президентом США в Хельсинки, но если бы мы затронули с ним тему, которую сейчас обсуждаем, то я бы ему сказал, что "если ты хочешь найти виновника роста цен, Дональд, то тебе надо посмотреться в зеркало", - заявил Путин.

"Это правда. Ведь мы только что говорили о геополитических факторах повышения цен, они же есть, они реально играют на рынке", - продолжил Путин, подчеркнув, что лучше в эти рыночные процессы не вмешиваться, "пытаясь получить какие-то конкурентные преимущества с помощью политических инструментов".

Он также отметил, что не стоит пытаться регулировать цены, "как в Советском Союзе": "Это до добра не доводит".

Путин добавил, что Россию устраивают цены на нефть в 65-75 долларов за баррель.