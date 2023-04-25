Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью

Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами-участниками, поддержке энергобезопасности этих европейских стран.

Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами-участниками, поддержке энергобезопасности этих европейских стран.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом сказал исполнительный директор Bulgartransgaz Владимир Малинов на подписании меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), болгарским Bulgartransgaz, румынским "Трансгаз", венгерским FGSZ, а также словацким Eurostream.

В. Малинов поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за политическую поддержку, что позволило сделать сегодняшнее подписание реальностью.

Сегодня в столице Болгарии Софии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Подписание состоялось с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.