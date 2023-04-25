О нас

Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью

Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами-участниками, поддержке энергобезопасности этих европейских стран.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 13:36
Владимир Малинов: Поддержка президента Ильхама Алиева сделала сегодняшнее подписание реальностью

Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами-участниками, поддержке энергобезопасности этих европейских стран.

Как передает командированный в Софию корреспондент Report, об этом сказал исполнительный директор Bulgartransgaz Владимир Малинов на подписании меморандума о взаимопонимании по продвижению сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), болгарским Bulgartransgaz, румынским "Трансгаз", венгерским FGSZ, а также словацким Eurostream.

В. Малинов поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за политическую поддержку, что позволило сделать сегодняшнее подписание реальностью.

Сегодня в столице Болгарии Софии состоялось подписание меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии "Трансгаз", Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

Подписание состоялось с участием президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vladimir Malinov: “Prezident İlham Əliyevin dəstəyi bugünkü imzalanma mərasimini reallığa çevirdi”
Версия на английском языке Vladimir Malinov: President Ilham Aliyev’s support made today’s signing reality

Самое важное

Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
Продолжаются учения ракетно-артиллерийских войск
25 апреля 2023 г. 12:49
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Израиля
25 апреля 2023 г. 12:04
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
Международный суд ООН приостановил рассмотрение документа по основному иску Армении
24 апреля 2023 г. 14:15
МИД Азербайджана ответил Франции
МИД Азербайджана ответил Франции
24 апреля 2023 г. 13:15
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
24 апреля 2023 г. 11:18
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
МИД: Создание механизма пограничного контроля на Лачынской дороге обеспечит прозрачность дорожного движения
23 апреля 2023 г. 15:55
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
На границе с Арменией, в начале дороги Лачын-Ханкенди, установлен пограничный пункт пропуска
23 апреля 2023 г. 14:48
Президент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе
20 апреля 2023 г. 16:20
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
Президент: Азербайджан предложил 5 принципов, которые лягут в основу мирного соглашения с Арменией
19 апреля 2023 г. 22:24
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника госсекретаря США
19 апреля 2023 г. 21:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi