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Владимир Малинов: Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии

Владимир Малинов: Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии Энергетика занимает особое место в двустороннем сотрудничестве между Болгарией и Азербайджаном.
Энергетика
1 июля 2024 г. 11:51
Владимир Малинов: Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии

Энергетика занимает особое место в двустороннем сотрудничестве между Болгарией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

"Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии. Хотел бы отметить регулярный и конструктивный диалог между министерствами энергетики двух стран. Выражаем нашу искреннюю признательность Азербайджану за поддержку усилий болгарского правительства по диверсификации источников и объемов поставок", - сказал Малинов.

По его словам, Болгария готова работать над повышением потенциала Южного газового коридора: "Мы поддерживаем расширение Южного газового коридора и готовы обсудить возможности получения дополнительных объемов природного газа из Азербайджана".

Он также отметил, что открытие офиса SOCAR в столице Болгарии сыграло значимую роль в развитии энергетического партнерства между двумя странами.

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Версия на английском языке Vladimir Malinov: Azerbaijan strategic energy partner of Bulgaria
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycan Bolqarıstanın enerji sahəsində strateji tərəfdaşıdır

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