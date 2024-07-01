Владимир Малинов: Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии

Энергетика занимает особое место в двустороннем сотрудничестве между Болгарией и Азербайджаном.

Энергетика занимает особое место в двустороннем сотрудничестве между Болгарией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

"Азербайджан является стратегическим энергетическим партнером Болгарии. Хотел бы отметить регулярный и конструктивный диалог между министерствами энергетики двух стран. Выражаем нашу искреннюю признательность Азербайджану за поддержку усилий болгарского правительства по диверсификации источников и объемов поставок", - сказал Малинов.

По его словам, Болгария готова работать над повышением потенциала Южного газового коридора: "Мы поддерживаем расширение Южного газового коридора и готовы обсудить возможности получения дополнительных объемов природного газа из Азербайджана".

Он также отметил, что открытие офиса SOCAR в столице Болгарии сыграло значимую роль в развитии энергетического партнерства между двумя странами.