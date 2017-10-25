Владимир Дребенцов: Существует высокая вероятность того, что ОПЕК вновь продлит решение о сокращении добычи

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Существует высокая вероятность того, что ОПЕК продлит решение о сокращении добычи нефти (соглашение ОПЕК+) и после марта 2018 года. Как сообщает Report, об этом сказал в Баку главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов.

Он отметил, что в условия продления сделки следует ввести некоторые изменения: "Не все государства-члены смогли выполнить решение о сокращении добычи нефти. Известно, что Ливия и Нигерия были освобождены от обязательств. В результате Ливия увеличила производство до 1 млн баррелей".

"Если будет принято решение о продлении соглашения на очередной срок после марта 2018 года, в отношении Нигерии и Ливии следует применить квотный режим", - добавил В. Дребенцов.