​Владельцы теплиц в Баку и Сальяне погасили 83% задолженностей за газ

По инициативе Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Министерства экономики состоялась онлайн-встреча примерно с 50 владельцами теплиц.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" SOCAR.

Во встрече наряду с представителями различных структур приняли участие генеральный директор "Азеригаз” Руслан Алиев, его заместитель по продажам и эксплуатации Джахид Гусейнов.

На встрече предприниматели высказались по поводу тарифов на газ, подаваемый тепличным хозяйствам, предоставлении льгот в связи с долгами за газ и другим вопросам. На интересующие их вопросы был дан оперативный ответ.

Р.Алиев отметил, что с ноября 2019 года несколько раз встречался с владельцами теплиц как в регионах, так и в городе Баку. В ходе этих встреч были затронуты такие вопросы, как оказание помощи предпринимателям-должникам и даже предоставление определенных льгот по платежам до получения урожая. Однако, несмотря на это, владельцы теплиц не выполнили взятые на себя в начале сезона обязательства и не погасили остаток задолженности за предыдущие годы. В настоящее время только теплицы Шамкирского района задолжали "Азеригазу" 12 млн 88 тыс. манатов. Из этой суммы 6 млн 954 тыс. манатов возникли за использование газа в сезоне 2019-2020 годов. Владельцы теплиц Баку и Сальянского района погасили 83% задолженностей. А в Шамкирском районе этот показатель критический и на сегодняшний день выплаты составляют 56%.

Глава ПО не исключил, что в следующем отопительном сезоне задолжавшим владельцам теплиц могут отключить газ.