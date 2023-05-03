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Вклад нового месторождения нефти в экономику Турции составит 2,9 млрд долларов

Вклад нового месторождения нефти в экономику Турции составит 2,9 млрд долларов Открытие нового месторождения нефти в районе гор Джуди и Габар в юго-восточной провинции Ширнак в корне изменит ситуацию на внутреннем рынке Турции.
Энергетика
3 мая 2023 г. 14:05
Вклад нового месторождения нефти в экономику Турции составит 2,9 млрд долларов

Открытие нового месторождения нефти в районе гор Джуди и Габар в юго-восточной провинции Ширнак в корне изменит ситуацию на внутреннем рынке Турции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил руководитель Ассоциации нефтяных и газовых платформ Турции Мурат Калай.

Он отметил, что добыча нефти на новом месторождении предположительно составит 100 тыс. баррелей в сутки, что сопряжено со вкладом в развитие экономики на сумму 2,9 млрд долларов.

"Согласно официальным данным, на месторождении будет пробурено 100 скважин, а добыча достигнет 100 тыс. баррелей в сутки. Конечно же, довести добычу до такого уровня сразу не удастся. Потребуется поэтапная работа", - сказал он.

Калай напомнил об обнаружении в прошлом году в Турции другого крупного месторождения нефти, получившего название "Эсма Чевик", что позволило довести объем добычи черного золота в стране до уровня в 80 тыс. баррелей в сутки.

"Уже спустя 2-3 года, благодаря месторождению в Ширнаке, добыча достигнет 150-180 тыс. баррелей. Тем самым, Турция сможет обеспечивать около 20% внутреннего спроса за счет собственных ресурсов", - констатировал глава Ассоциации.

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