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    ​Визит министра энергетики Азербайджана в Германию продлен на три дня

    Согласно первоначальной программе, визит министра должен был завершиться 22 февраля

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Рабочий визит министра энергетики Азербайджана Натига Алиева в Германию продлен до 25 февраля. Как сообщает Report, это связано с большим количеством встреч в рамках визита.

    Согласно первоначальной программе, визит министра должен был завершиться 22 февраля.

    Отметим, что Н.Алиев отправился в Берлин 19 февраля для участия в 14-м собрании по вопросам окружающей среды и энергетики при организации Экономического совета правящей партии "Христианско-демократический союз Германии".

    Напомним, что визит состоялся по приглашению президента Экономического совета партии "Христианско-демократический союз Германии" Вернера Бальсена и генерального секретаря Вольфганга Штайгера и поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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