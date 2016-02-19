​Визит министра энергетики Азербайджана в Германию продлен на три дня

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Рабочий визит министра энергетики Азербайджана Натига Алиева в Германию продлен до 25 февраля. Как сообщает Report, это связано с большим количеством встреч в рамках визита.

Согласно первоначальной программе, визит министра должен был завершиться 22 февраля.

Отметим, что Н.Алиев отправился в Берлин 19 февраля для участия в 14-м собрании по вопросам окружающей среды и энергетики при организации Экономического совета правящей партии "Христианско-демократический союз Германии".

Напомним, что визит состоялся по приглашению президента Экономического совета партии "Христианско-демократический союз Германии" Вернера Бальсена и генерального секретаря Вольфганга Штайгера и поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева.