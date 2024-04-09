Vitol: Цены на нефть могут достичь в этом году 100 долларов за баррель

Спотовые цены на нефть в этом году могут достичь 100 долларов США за баррель, если ОПЕК+ сохранит свою производственную дисциплину и продолжит удерживать добычу нефть на мировых рынках.

Спотовые цены на нефть в этом году могут достичь 100 долларов США за баррель, если ОПЕК+ сохранит свою производственную дисциплину и продолжит удерживать добычу нефть на мировых рынках.

Как передает Report со ссылкой на S&P Global Commodity Insights, об этом заявил Рассел Харди, генеральный директор независимой группы по торговле сырьевыми товарами Vitol.

Фьючерсы на нефть марки Brent 8 апреля торговались по цене выше 91 доллар США за баррель впервые с октября, увеличившись почти на 20% с начала года, поскольку опасения по поводу расширения конфликта на Ближнем Востоке, нарушающего поставки, сталкиваются с растущими ожиданиями устойчивых экономических показателей.

ОПЕК+ также убрала с рынка около 5 млн баррелей нефти в сутки в рамках добровольного сокращения добычи с конца 2022 года, чтобы помочь поддержать цены на нефть, поскольку опасения по поводу темпов глобального экономического роста мешают прогнозам спроса.

"На самом деле это рынок с ограниченным предложением, но в этом году цены в среднем составляли около 83 долларов за баррель, поэтому от 80 до 100 долларов за баррель кажутся разумным диапазоном для рынка, учитывая контроль ОПЕК над запасами по всему миру", - сказал Р. Харди. Глобальный саммит по сырьевым товарам в Лозанне.

Что касается спроса, Р. Харди сказал, что Vitol ожидает в этом году глобального роста на 1,9 млн баррелей в сутки, как и в 2023 году, при этом Китай, Индия и авиационное топливо из-за увеличения авиаперевозок продолжают поддерживать рост.

Глава сырьевого отдела управляющего фонда Citadel Себастьян Баррак ожидает, что рынки нефти станут "чрезвычайно напряженными" во второй половине этого года, отчасти из-за сокращения добычи ОПЕК+. По его мнению, ОПЕК+ "определенно восстановила контроль" над нефтяным рынком за последние несколько лет.

На прошлой неделе ОПЕК+ заявила, что сохранит добровольное сокращение добычи до июля. Ожидается, что картель примет решение о дальнейшем сокращении добычи на следующем министерском совещании, запланированном на 1 июня.

Хотя Ирак, ОАЭ, Кувейт и Казахстан в последнее время превышают свои квоты, два крупнейших производителя ОПЕК+, Россия и Саудовская Аравия, добывают нефть в соответствии с обещанными сокращениями. Эр-Рияд проделал тяжелую работу по сокращению добычи с прошлого года, при этом производство упало до уровня, невиданного со времен пандемии коронавируса.

"Мы должны признать, что ОПЕК проделала хорошую работу по управлению ценами на нефть в последние несколько лет, - заявил исполняющий обязанности главы SOCAR Trading Таги Тагизаде. - Таким образом, при цене 90 долларов за баррель члены ОПЕК, возможно, будут заинтересованы в том, чтобы действовать в соответствии с ее решениями и поддерживать цену на нефть. Они добились успеха, и я не вижу причин, по которым им не следует продолжать эту тенденцию как группе".

Если цены на нефть продолжат расти выше 90 долларов США за баррель, США, скорее всего, окажут давление на ключевую фигуру ОПЕК Саудовскую Аравию, чтобы она добыла больше нефти в преддверии июньской встречи ОПЕК+, считает Фредерик Лассер, руководитель отдела исследований независимого сырьевого трейдера Gunvor.

"Если мы приблизимся к 95 долларам США за баррель, я думаю, что будет огромное давление, по крайней мере, чтобы вернуть часть добровольных сокращений, может быть, на полмиллиона баррелей в день [из Саудовской Аравии]... Мы чувствуем, что вполне вероятно, что мы увидим возвращение некоторого количества продукции из Ирака и Саудовской Аравии", - сказал он.

Амрита Сен, глава исследовательской группы Energy Aspects, заявила, что она не ожидает, что Саудовская Аравия подчинится давлению США с целью отменить сокращение добычи, поскольку американо-саудовские отношения "полностью разорваны". Однако она сказала, что ожидает, что Эр-Рияд вернет "некоторые объемы... постепенно, а не все сразу".