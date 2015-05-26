​Виталий Бейлярбеков: Остановить проект Южный газовый коридор невозможно

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Проект "Турецкий поток" не окажет негативного воздействия на Южный газовый коридор. Как сообщает Report, об этом в интервью "EurActiv" заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Бейлярбеков: "В отличие от проекта "Газпром", в реализацию Южного газового коридора уже инвестировано около 1 млрд. долларов".

"Южный газовый коридор не политический, а чисто коммерческий проект. Мы реализуем его с нашими международными партнерами, среди которых есть компании из Азии, Европы. Сюда входят также и российский LUKoil, являющийся акционером в "Шахдениз 2", а также иранская NICO, британская ВР, малазийский Petronas и турецкий TPAO. Что касается наших европейских клиентов, в основном это крупные европейские компании: Shell, Gaz de France, Gas Natural of Spain, итальянские ENEL и Gera - география очень обширна. Никто бы не решился взяться за проект ценой в 45 млрд. долларов, если бы не было уверенности в реальности проекта. Крайний срок начала добычи газа в рамках "Шахдениз 2" - 2018 год. Именно тогда газ начнет поступать в Турцию, в Эскишехир. И уже в начале 2020 года наши клиенты в Греции, Болгарии и Италии начнут его получать", - отметил представитель SOCAR.

В.Бейлярбеков отметил, что проект был подготовлен за долгие годы, окончательное инвестиционное решение по которому было принято в декабре 2013 года (контракты на поставку газа подписаны сроком до 25 лет): "За последние годы никому не удавалось подписать такие долгосрочные контракты - ни России, ни Норвегии, ни поставщикам из Северной Африки. Нам это удалось потому, что мы смогли убедить наших европейских союзников, что Азербайджан является партнером, которому можно доверять. Контракты являются обязательными как в плане поставок, так и в плане покупки, а также на нашей ответственности вопрос гарантий транспортировки. Наш послужной список также помог убедить наших партнеров, что все наши проекты являются серьезными и мы выполняем наши обязательства. Последние несколько лет Грузия получала газ почти исключительно из Азербайджана. Мы также являемся надежным поставщиком газа в Турцию в течение многих лет".

Комментируя высказывания наблюдателей о политизации проекта "Турецкий поток", представитель SOCAR подчеркнул, что строительство любого трубопровода является личным делом инвесторов, инициаторов, стран-участниц и потенциальных клиентов: "Если они думают, что проект приемлем для банков и строится в соответствии с требованиями соответствующих стран, то почему бы не построить его? Я не думаю, что в данном случае один проект направлен против другого. Рынки, на которые нацелен Южный газовый коридор, являются достаточно привлекательными. И если привлекательность настолько высока, что даже пять трубопроводов можно построить, то пусть это будет. Это полная чушь, что новый трубопровод может негативно сказаться и разрушить наш Южный газовый коридор, т.к. здесь речь уже о вложенных миллиардах долларов. Мы уже осуществили инвестиции в оффшорные месторождения "Шахдениз" на Каспии и в трубопроводы на территории Азербайджана и Грузии в 12 млрд. долларов, т.е. договорные обязательства уже материализовались - 30% работ в Каспийском море, в Азербайджане и Грузии уже сделаны. Остановить этот проект невозможно, коммерчески неосуществимо".

"Мы взяли на себя определенные обязательства перед клиентами в Европе, они, в свою очередь, тоже. В случае отказа, мы понесем соответственное наказание и речь идет о миллиардах. Если наши клиенты не будут покупать наш газ, то в их отношении также будут применены штрафы. Компаниям, которые хотят построить "Турецкий поток", придется оправдывать свои инвестиции. Необходимо 8-10 лет на реализацию подобных крупномасштабных проектов", - подчеркнул В.Бейлярбеков.

Заместитель вице-президента SOCAR добавил, что реализация проекта Южный газовый коридор продолжает динамично развиваться: "Будущее этого коридора достаточно интересно и связано с диверсификацией источников поставки газа. Новыми источниками же газа на морском шельфе являются газовое месторождение "Абшерон" при участии компаний Total и Gaz de France, а также месторождения "Инам" и "Бабек". Благодаря этому, возможно увеличение экспорта газа еще на 10 млрд. кубометров в год. Возможно и привлечение газа из других стран. Так, центрально-азиатский газ все чаще упоминается в качестве следующего основного источника диверсификации поставок через Южный газовый коридор".

"В Азербайджане мы не видим препятствий для поставок по коридору газа из Туркменистана по дну Каспийского моря. Мы признаем, что границы секторов на Каспии между Азербайджаном и Туркменистаном не разграничены. Однако процесс прокладки труб касается правового статуса Каспия - не имеет значения на чьей части морского дна уложены, т.к. налоги и сборы взимаются не по данному фактору", - отметил В.Бейлярбеков.

По его словам, в перспективе также возможно привлечение к данному экспортному коридору и природного газа из Ирана: "Ecть газ и в Иране - во второй стране в мире по своим запасам. Есть много газа также в Ираке, Сирии, Израиле, на Кипре. Такие проекты трубопроводов сближают людей - Азию с Азербайджаном, Азербайджан с Турцией и Турцию с Европой. С одной стороны, люди будут чувствовать себя безопаснее, теплее и платить меньше, а с другой стороны, это сделает жизнь людей более богатой, лучшей и приятной. Транзитные страны тоже будут иметь свою выгоду, т.е. все будут в выигрыше".