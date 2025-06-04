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SOCAR: Только ВИЭ недостаточно для устойчивого энергетического баланса

SOCAR: Только ВИЭ недостаточно для устойчивого энергетического баланса 15:41
Энергетика
4 июня 2025 г. 16:48
SOCAR: Только ВИЭ недостаточно для устойчивого энергетического баланса

Только возобновляемых источников энергии недостаточно для стабильного и устойчивого энергообеспечения.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Виталий Беглярбеков в рамках Бакинского энергетического форума.

"Мы ожидаем свыше 12 млрд кубометров газа с наших месторождений в Азербайджане, часть которого будет направлена на экспорт", - сказал Беглярбеков.

Он отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей речи заявил, что к 2029-2030 годам дополнительно около 8 млрд кубометров газа могут быть доступны для поставок за рубеж. Однако для этого потребуется строительство новых экспортных трубопроводов, поскольку Южный газовый коридор работает на пределе своих возможностей..

Беглярбеков также отметил, что недавние перебои с электроэнергией в Испании и Португалии наглядно продемонстрировали, что "только на ВИЭ опираться нельзя".

"ВИЭ ни не обеспечивают надежного баланса энергоснабжения. Отказ от инвестиций в нефтегазовые проекты приведет к росту цен для потребителей", - отметил он.

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Версия на английском языке SOCAR: Renewables alone not enough for sustainable energy balance
Версия на азербайджанском языке SOCAR rəsmisi: “Enerji balansı üçün yalnız bərpa olunan mənbələr kifayət etmir”

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