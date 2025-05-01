Виталий Бейлербеков избран в Исполком IGU

16:38

Заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Бейлербеков избран членом исполнительного комитета Международного газового союза (IGU) на 2025-2028 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, в голосовании, которое завершилось 25 апреля, приняли участие более 60 членов IGU.

Новый сформированный комитет из 6 человек начнет свою деятельность после 29-й Всемирной газовой конференции, которая пройдет в Пекине 19-23 мая.

Отметим, что Виталий Бейлербеков, работающий в нефтегазовой промышленности более 30 лет, участвовал в коммерческих переговорах и процессе управления по нефтяному блоку "Азери-Чираг-Гюнешли", газоконденсатному месторождению "Шахдениз", нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Он также был вовлечен в переговоры по Южному газовому коридору и внес вклад в расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали посредством строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP), имеющих важное значение для поставок газа в Европу.

Напомним, что азербайджанский газ на сегодняшний день поставляется в 12 стран, 10 из которых являются европейскими.