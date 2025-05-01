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Виталий Бейлербеков избран в Исполком IGU

Виталий Бейлербеков избран в Исполком IGU 16:38
Энергетика
1 мая 2025 г. 16:56
Виталий Бейлербеков избран в Исполком IGU

Заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Виталий Бейлербеков избран членом исполнительного комитета Международного газового союза (IGU) на 2025-2028 годы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, в голосовании, которое завершилось 25 апреля, приняли участие более 60 членов IGU.

Новый сформированный комитет из 6 человек начнет свою деятельность после 29-й Всемирной газовой конференции, которая пройдет в Пекине 19-23 мая.

Отметим, что Виталий Бейлербеков, работающий в нефтегазовой промышленности более 30 лет, участвовал в коммерческих переговорах и процессе управления по нефтяному блоку "Азери-Чираг-Гюнешли", газоконденсатному месторождению "Шахдениз", нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Он также был вовлечен в переговоры по Южному газовому коридору и внес вклад в расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали посредством строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP), имеющих важное значение для поставок газа в Европу.

Напомним, что азербайджанский газ на сегодняшний день поставляется в 12 стран, 10 из которых являются европейскими.

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Версия на английском языке Vitaliy Baylarbayov elected to IGU Executive Committee
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın vitse-prezidentinin müavini Qaz üzrə Beynəlxalq İttifaqın icraedici komitəsinə üzv seçilib

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