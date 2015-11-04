​Виталий Беглярбеков: Высокие цены спустя определенное время сменят низкие

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Сегодняшний этап развития нефтегазовой промышленности представляет рынку новые вызовы, которые связаны с ценами, геополитическими и другими факторами.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков на проходящей в Баку II Каспийской технической конференции-выставке Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE).

В.Беглярбеков отметил, что нефтяная промышленность - это сфера, в которой высокие цены спустя определенное время сменят низкие: "Нефтяные производители сталкиваются с технологическими трудностями. Однако низкие цены стимулируют создание новых технологий".

Представитель SOCAR, коснувшись значения конференции, сообщил, что на мероприятии участники получат возможность ознакомиться с технологическими новшествами.