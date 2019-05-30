​Виталий Беглярбеков: Европа с нетерпением ждет азербайджанский газ

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Сегодня Европа с нетерпением ждет природный газ из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталий Беглярбеков на проходящей в Баку 26-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия".

По его словам, в настоящее время азербайджанский газ транспортируется по Южно-Кавказскому газопроводу в Грузию и по TANAP в Турцию: "Мы уверены, что в следующем году будет запущен TAP и газ с месторождения "Шахдениз" достигнет Европы. Потому что они с нетерпением ждут азербайджанский газ".

В. Беглярбеков также подчеркнул, что у природного газа есть будущее: "Мы также представили проект по поставкам азербайджанского газа конечному потребителю. Сегодня мировой спрос на газ растет. Азербайджан готов дать этот газ, и в будущем увеличит его объем".