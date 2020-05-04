​Выработка альтернативной энергии возросла во время пандемии

В период пандемии доля альтернативных энергетических систем, не требующих затрат на разведку, добычу и транспортировку, в глобальном производстве энергии выросла на 4% - до 30%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Global Energy Outlook Международного энергетического агентства (IEA).

Отмечается, что за аналогичный период выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии в глобальном масштабе выросло на 5%. В этот же период во всем мире наблюдалось сокращение производства электроэнергии из традиционных источников.

Данные IEA по 30 странам показали, что в период пандемии эмиссия углекислого газа сократилось на 25%. По прогнозам, к концу этого года эмиссия углекислого газа сократится на 2,6 гигатонны – до уровня 10-летней давности (8%).

Агентство ожидает продолжение тенденции снижения производства энергии из традиционных источников, наряду со снижением спроса.