​Выполнение мероприятий в рамках ОПЕК+ поручено SOCAR

9 апреля 23 страны-участницы формата ОПЕК+ обсудили экономическую рецессию в мире, вызванную пандемией COVID-19, и договорились о сокращении добычи нефти с 1 мая текущего года на 9,7 млн баррелей в сутки. Азербайджан принял участие во встрече в качестве участника ОПЕК+ и вместе с другими странами взял на себя обязательства по добровольному сокращению добычи. В ходе обсуждения новых условий соглашения Министерство энергетики, уполномоченное представлять Азербайджан, объявило условия соглашения и обязательства, взятые на себя республикой.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Министерством энергетики было предложено пропорционально распределить квоты по сокращению добычи между производителями нефти в стране. По поручению Кабинета министров, выполнение мероприятий возложено на Госнефтекомпанию.

По условиям соглашения ОПЕК+ временное ограничение добычи охватывает три периода: с мая по июнь 2020 года, с июля по декабрь 2020 года и с января 2021 года по апрель 2022 года. В первом периоде предусматривается снижение добычи, в последующие периоды - постепенное восстановление. По соглашению, в мае и июне 2020 года суточная добыча по Азербайджану не должна превышать 554 тыс. баррелей, в июле-декабре - 587 тыс., а в январе 2021 года – апреле 2022 года - 620 тыс. баррелей. Эти цифры касаются только добычи сырой нефти. Ограничения не распространяются на добычу газового конденсата.

Таким образом, предусматривается сокращение добычи на 96 тыс. баррелей в сутки в мае-июне, 63 тыс. - в июле-декабре текущего года, 30 тыс. - в январе 2021 года - апреле 2022 года.

Производственное объединение "Азнефть" SOCAR разработало программу, предусматривающую на первом этапе снижение суточной добычи на 17 тыс. баррелей в сутки - до уровня 100 тыс. баррелей, и постепенное увеличение на последующем этапе на 5 тыс. баррелей в сутки, а со следующего года - еще на 6 тыс. баррелей, таким образом, доведя добычу сырой нефти в 2021 году до 111 тыс. баррелей в сутки.

Суточная добыча на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в мае и июне сократится на 76 тыс. баррелей. В дальнейшем Азербайджанская международная операционная компания (АМОК), являющаяся оператором месторождений, сможет увеличить добычу на 27 тыс. баррелей в сутки, а со следующего года - на 26 тыс. баррелей в сутки.

В 2021 году добыча по АМОК прогнозируется на уровне 487 тыс. баррелей в сутки.

Другие операционные компании снизят уровень добычи на первом этапе на 3 тыс. баррелей в сутки, в июле-декабре повысят на 1 тыс. баррелей в сутки, а в следующем году - еще на 1 тыс. баррелей.

В результате мер, вытекающих из соглашения ОПЕК+, добыча сырой нефти в Азербайджане в мае-декабре текущего года сократится на 17,4 млн баррелей и составит 141,8 млн баррелей. В 2021 году этот показатель по стране прогнозируется в объеме 30,7 млн тонн или 226,3 млн баррелей.

В эти показатели не входят добыча углеводородов консорциума "Шахдениз" и операционной компании Umid Babek Operating Company, а также добыча конденсата ПО "Азнефть" SOCAR и Bahar Energy Operating Company Limited.

До конца 2020 года в "Азнефти" планируется временное ограничение добычи на нескольких месторождениях с учетом операционной эффективности и консервация оборудования в соответствии с требованиями. В качестве основных факторов механизма принятия решений в процессе ограничения добычи будут приняты принципы экономической эффективности эксплуатации месторождения, промышленной безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Эксплуатация некоторых нефтегазовых месторождений, расположенных в основном на суше и имеющих высокую себестоимость, будет прекращена, а морских месторождений с более высокими показателями рентабельности, продолжится.

В результате временного ограничения добычи большинство освобожденных от работы сотрудников SOCAR будут привлечены к работам по консервации скважин и техническому обслуживанию оборудования. Поэтому в настоящее время не ожидается массового сокращения работников в связи с прекращением эксплуатации некоторых месторождений. Освобожденные от работы сотрудники будут включены в Базу резервных кадров (KEB), будут приняты меры в рамках предоставленных трудовым законодательством возможностей для их сохранения в списке предприятий и организаций SOCAR.

В компании также будет приостановлен прием на работу кадров извне на вакансии, кандидаты на которые имеются в списках KEB, то есть рабочие места будут формироваться за счет резервных кадров, в то же время предусмотрена переквалификация работников в центрах подготовки кадров.