Виновными в завышении цен на СПГ в Европе являются европейские компании

Виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании.

Виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом сказал помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри.

"Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке", - заявил Крэбтри.

По его словам, США остаются преданными идее помощи Европе по обеспечению ее потребностей в топливе по доступным ценам, и американских властей беспокоят дискуссии в европейских странах о том, что Соединенные Штаты якобы "имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе".

"Это совсем не так", - подчеркнул чиновник.