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Виновными в завышении цен на СПГ в Европе являются европейские компании

Виновными в завышении цен на СПГ в Европе являются европейские компании Виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании.
Энергетика
8 ноября 2022 г. 17:29
Виновными в завышении цен на СПГ в Европе являются европейские компании

Виновными в завышении цен на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе являются европейские компании.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом сказал помощник министра энергетики США Брэд Крэбтри.

"Компании, имеющие долгосрочные контракты с американскими производителями СПГ, повышают цены и получают маржу на европейском рынке", - заявил Крэбтри.

По его словам, США остаются преданными идее помощи Европе по обеспечению ее потребностей в топливе по доступным ценам, и американских властей беспокоят дискуссии в европейских странах о том, что Соединенные Штаты якобы "имеют контроль над маржой, которую компании получают на американском топливе".

"Это совсем не так", - подчеркнул чиновник.

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