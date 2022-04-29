Винчелли : Азербайджан может увеличить поставки газа в Италию и всю Европу

Азербайджан может увеличить импорт газа в Италию и всю Европу.

Азербайджан может увеличить поставки газа в Италию и всю Европу.

Как передает Report, об этом профессор римского университета Сапиенца Даниэль Помье Винчелли заявил журналистам.

"Италия является крупным покупателем азербайджанского газа. Существует также необходимость в уменьшении зависимости от российского газа. Таким образом, Азербайджан может увеличить импорт газа в Италию и всю Европу. Однако это непросто, невозможно сделать это за один день", - сказал он.

Говоря о визите на освобожденные земли Азербайджана, он отметил, что стал свидетелем того, какой ущерб был нанесен Шуше, но "в то же время мы увидели и процесс восстановления, который происходит благодаря действиям Азербайджана".