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Виктор Орбан: Мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана транспортировке энергии в Европу

Виктор Орбан: Мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана транспортировке энергии в Европу Сегодня мы говорили с господином президентом (президент Ильхам Алиев – ред.) о нашем опыте десять лет назад. В то время обе страны уже работали над тем, чтобы транспортировать энергию из Азербайджана в Европу. Тогда данный план (проект НАБУККО – ред.) не
Энергетика
30 января 2023 г. 21:38
Виктор Орбан: Мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана транспортировке энергии в Европу

Сегодня мы говорили с господином президентом (президент Ильхам Алиев – ред.) о нашем опыте десять лет назад. В то время обе страны уже работали над тем, чтобы транспортировать энергию из Азербайджана в Европу. Тогда данный план (проект НАБУККО – ред.) не был реализован.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в заявлении для прессы после встречи с президентом Ильхамом Алиевым и подписания двусторонних документов.

"Конечно, это совпало с периодом до российской оккупации Украины. В то время, естественно энергетические ресурсы не были транспортированы в Европу, а сегодня мы вновь столкнулись с тем сценарием, что следует транспортировать объемы энергии из Азербайджана в Европу. Поэтому мы очень высоко оцениваем приверженность Азербайджана данному вопросу – Азербайджан подписал с Европейским Союзом соответствующий документ. В соответствии с данным документом Азербайджан вдвое увеличит объем газа, подлежащего транспортировке в Европу до 2027 года", - отметил Виктор Орбан.

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Версия на азербайджанском языке Viktor Orban: "Azərbaycanın Avropaya enerji nəqlinə sadiqliyini çox yüksək qiymətləndiririk"

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