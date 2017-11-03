Вице-президент ВР: "Шахдениз-2" - один из редких реализуемых в соответствии с графиком проектов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Шахдениз-2" - особый проект. В таких крупных проектах очень редко все идет по плану. Но в этом отношении проект "Шахдениз-2" является исключением.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент BP по проектам в Азербайджане, Грузии и Турции Эван Драммонд на ежегодной Каспийской технической конференции и выставке SPE в Баку.

Он проинформировал о проделанной по проекту работе, добавив, что проект реализуется в соответствии с графиком и утвержденным бюджетом.