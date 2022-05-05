Вице-президент ВР находится с визитом в Азербайджане

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится с визитом в Азербайджане.
Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.
По информации, это один из регулярных визитов Биррелла в Баку и запланированная деловая поездка.
Программа поездки Биррелла включает встречи с региональным руководством BP и обсуждение вопросов о деятельности компании в регионе, текущем состоянии реализуемых энергетических проектов и планах на будущее.
В ходе визита Биррелл посетил офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и встретился с руководством SOCAR.