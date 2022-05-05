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Вице-президент ВР находится с визитом в Азербайджане

Вице-президент ВР находится с визитом в Азербайджане Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится с визитом в Азербайджане.
Энергетика
5 мая 2022 г. 16:30
Вице-президент ВР находится с визитом в Азербайджане

Исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл находится с визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в компании BP-Azerbaijan.

По информации, это один из регулярных визитов Биррелла в Баку и запланированная деловая поездка.

Программа поездки Биррелла включает встречи с региональным руководством BP и обсуждение вопросов о деятельности компании в регионе, текущем состоянии реализуемых энергетических проектов и планах на будущее.

В ходе визита Биррелл посетил офис Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и встретился с руководством SOCAR.

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Версия на английском языке bp vice president visits Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BP-nin vitse-prezidenti Azərbaycanda səfərdədir

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