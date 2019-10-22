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Вице-президент: SOCAR старается быть лучшим партнером в тех странах, где он представлен

​Вице-президент: SOCAR старается быть лучшим партнером

SOCAR старается быть лучшим партнером в тех странах, где он представлен.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов в своем выступлении на панельной сессии "Будущее энергетики" на Тбилисском форуме Шелкового пути.

Я.Лятифов отметил, что SOCAR производит различную нефтяную и нефтехимическуе продукцию, создавая сбалансированную и хорошо интегрированную стоимостную цепочку: "Это позволяет нам меньше зависеть от конкретного продукта или услуги".

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