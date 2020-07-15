О нас
Report Georgia

Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR

Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR
Энергетика
15 июля 2020 г. 18:17
Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR

Руководящий комитет “Глобального партнерства по сокращению сжигания попутного газа” (GGFR) Всемирного банка провел встречу в онлайн-формате для обсуждения работы, проделанной в 2019 году.

Как сообщили Report в SOCAR, в мероприятии приняли участие представители более 20 международных нефтегазовых компаний и организаций.

Выступая на заседании, проектный менеджер GGFR Зубин Бамджи предоставил подробную информацию по отчету о проделанной работе за 2019 год.

Вице-президент SOCAR по экологии, член руководящего комитета Рафига Гусейнзаде в своем выступлении отметила, что отчет составлен на основе обширных материалов, в нем нашли отражение и проекты SOCAR.

Она рассказала о сотрудничестве SOCAR и компании BP-Азербайджан с целью сокращения объемов сжигаемого на факелах газа, о положительных результатах, достигнутых на месторождениях “Азери-Чираг-Гюнешли” и Сангачальском терминале.

Выступившие на мероприятии другие участники заявили, что за счет реализуемых проектов и полученных результатов Азербайджан может стать первой страной, достигшей нулевого уровня выбросов углерода.

SOCAR начала сотрудничество с организацией GGFR Всемирного банка в 2008 году. Как результат взаимовыгодного сотрудничества за последние 12 лет, проекты, представленные SOCAR в номинации “Проекты по сокращению сжигания попутного газа” в 2012 и 2015 годах, были высоко оценены Всемирным банком и организацией GGFR и удостоены высших наград.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке SOCAR's Vice President attends an online meeting of GGFR Steering Committee
Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın vitse-prezidenti GGFR-in Rəhbər Komitəsinin onlayn görüşündə iştirak edib

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане снизилось потребление газа в промышленном секторе
В Азербайджане снизилось потребление газа в промышленном секторе
15 июля 2020 г. 17:50
SOCAR сократила объем буровых работ
SOCAR сократила объем буровых работ
15 июля 2020 г. 16:47
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 22%
Азербайджан увеличил экспорт газа более чем на 22%
15 июля 2020 г. 16:33
SOCAR обнародовала показатели добычи во II квартале
SOCAR обнародовала показатели добычи во II квартале
15 июля 2020 г. 16:23
SOCAR переработал 1,5 млн тонн нефти
SOCAR переработал 1,5 млн тонн нефти
15 июля 2020 г. 16:21
Цена на азербайджанскую нефть снизилась 
Цена на азербайджанскую нефть снизилась 
15 июля 2020 г. 11:01
США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки
США: Соглашение ОПЕК+ по нефтедобыче принесло стабильность на рынки
14 июля 2020 г. 23:56
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию
Азербайджан стал основным поставщиком электроэнергии в Грузию
14 июля 2020 г. 17:52
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
ОПЕК прогнозирует рост мирового спроса на нефть в 2021 году
14 июля 2020 г. 17:38
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
ОПЕК не изменила прогноз добычи нефти по Азербайджану
14 июля 2020 г. 17:32

Последние новости

19:10
Вакцина от COVID-19 из Оксфорда прошла первые успешные испытания Другие страны
18:35
Канье Уэст передумал становиться президентом США Шоу-бизнес
18:20
Правительство России одобрило разработку 26 видов вакцин от COVID-19 В регионе
18:17
ФотоВице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR Энергетика
18:00
В Сербии число инфицированных превысило 18 тыс. Другие страны
17:50
В Азербайджане снизилось потребление газа в промышленном секторе Энергетика
17:46
Розничный товарооборот в Азербайджане сократился на 2% Финансы
17:38
ФИФА опубликовала календарь чемпионата мира - 2022 Футбол
17:28
Доходы населения Азербайджана выросли почти на 1% Финансы
17:23
Промышленное производство в Азербайджане сократилось почти на 2% Промышленность
17:19
Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 2,7% Финансы
17:13
Аграрный сектор в Азербайджане вырос более чем на 2% АПК
17:04
ВидеоГражданин Армении перешел на территорию Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт
16:58
В Японии за сутки зафиксированы свыше 400 случаев заражения COVID-19 Другие страны
16:52
ФотоПод председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина Внутренняя политика
Вся новостная лента