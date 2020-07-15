Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR

Вице-президент SOCAR принял участие в онлайн-встрече Руководящего комитета GGFR

Руководящий комитет “Глобального партнерства по сокращению сжигания попутного газа” (GGFR) Всемирного банка провел встречу в онлайн-формате для обсуждения работы, проделанной в 2019 году.

Как сообщили Report в SOCAR, в мероприятии приняли участие представители более 20 международных нефтегазовых компаний и организаций.

Выступая на заседании, проектный менеджер GGFR Зубин Бамджи предоставил подробную информацию по отчету о проделанной работе за 2019 год.

Вице-президент SOCAR по экологии, член руководящего комитета Рафига Гусейнзаде в своем выступлении отметила, что отчет составлен на основе обширных материалов, в нем нашли отражение и проекты SOCAR.

Она рассказала о сотрудничестве SOCAR и компании BP-Азербайджан с целью сокращения объемов сжигаемого на факелах газа, о положительных результатах, достигнутых на месторождениях “Азери-Чираг-Гюнешли” и Сангачальском терминале.

Выступившие на мероприятии другие участники заявили, что за счет реализуемых проектов и полученных результатов Азербайджан может стать первой страной, достигшей нулевого уровня выбросов углерода.

SOCAR начала сотрудничество с организацией GGFR Всемирного банка в 2008 году. Как результат взаимовыгодного сотрудничества за последние 12 лет, проекты, представленные SOCAR в номинации “Проекты по сокращению сжигания попутного газа” в 2012 и 2015 годах, были высоко оценены Всемирным банком и организацией GGFR и удостоены высших наград.