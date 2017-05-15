Вице-президент SOCAR принял участие на заседании Руководящего комитета экологической программы Всемирного банка

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В эти дни в Париже прошло заседание Руководящего комитета Глобального партнерства Всемирного банка по сокращению факельного сжигания газа (GGFR).

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на заседании компанию представила вице-президент SOCAR по вопросам экологии Рафига Гусейнзаде. На встрече дана информация о проектах, реализованных компанией за прошедший период в сотрудничестве с Всемирным банком, обсуждены будущие планы.

Отметим, что SOCAR в 2008 году присоединился к Глобальному партнерству по сокращению факельного сжигания газа, а в 2014-м – к инициативе ВБ "За полное прекращение укоренившейся практики сжигания попутного газа к 2030 году".