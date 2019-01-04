Вице-президент SOCAR примет участие на международном мероприятии в Париже

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ 11 января в столице Франции Париже пройдет мероприятие на тему "Руководящие принципы по снижению эмиссий метана".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие организуется по инициативе компаний BP, Eni, Equinor, ExxonMobil, Shell, Total и Wintershall.

На мероприятии SOCAR представит вице-президент компании по экологии Рафига Гусейнзаде.

Отметим, что глобальное потепление и климатические изменения являются сегодня одной из беспокоящих человечество проблем. В решении подобных вопросов SOCAR придает особое значение международному сотрудничеству.