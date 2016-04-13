​Вице-президент SOCAR: Переговоры с компаниями, проявляющими интерес к проекту OGPC, продолжаются

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает исследования в направлении реализации проекта Нефтегазового и нефтехимического комплекса (OGPC) и проводит соответствующие обсуждения с заинтересованными сторонами/потенциальными инвесторами.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по стратегическому развитию, генеральный директор OGPC Тофиг Гахраманов.

Он напомнил, что работы по первичному проектированию (FEED) газоперерабатывающего завода завершены, осуществлена переквалификация среди потенциальных контрактов EPC.

"На очередном этапе мы должны были перейти к фазе строительства. Однако с началом тенденции к падению нефтяных цен на мировом рынке в 2014 году в связи с потенциальными финансовыми трудностями мы привлекли компанию Societe Generale для того, чтобы она изучила инвесторский интерес к этому проекту и мы смогли реализовать его совместно с партнерами. Согласно исследованию Societe Generale, спрос на проект был высоким. Однако длительное падение нефтяных цен привело к сокращению количества заинтересованных в проекте компаний", - добавил вице-президент.

Он отметил, что нынешние цены на нефть пока не позволяют приступить к реализации проекта: "Как только наметится тенденция к стабильному росту нефтяных цен, активные работы по проекту возобновятся".

Т.Гахраманов также заявил, что в настоящее время японская компания Mitsui и китайские компании проявляют большой интерес к проекту.

По его словам, с компаниями ведутся переговоры: "Летом прошлого года делегация под руководством президента SOCAR Ровнага Абдуллаева посетила с визитом Японию, где провела ряд важных встреч. Они сохраняют интерес к проекту и продолжают вести переговоры, в ходе которых вносятся изменения и вновь пересматриваются некоторые детали".

Т.Гахраманов добавил, что делегации Азербайджана и Китая нанесли взаимные визиты для ведения переговоров по данному вопросу. По его словам, здесь существует конкуренция и выбор подрядчика осуществится на тендерной основе: "Наш проект прозрачен. В связи с проектом в Баку дважды проводились форумы. На последнем форуме приняли участие более 350 представителей 150 компаний из 30 стран. Все участники подробно проинформированы о проекте".

Т.Гахраманов также отметил возможность внесения изменений в проект. По его словам, в новом варианте проекта расходы будут по возможности минимизированы. В то же время будет рассмотрен вопрос оптимизации конфигурации и ряда моментов.