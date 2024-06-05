Вице-президент SOCAR: Cтраны сталкиваются с проблемой развития элекросетей для передачи зеленой энергии

Азербайджан, как и другие страны мира, сталкивается с проблемой развития элекросетей для передачи зеленой энергии.

Азербайджан, как и другие страны мира, сталкивается с проблемой развития элекросетей для передачи зеленой энергии.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Афган Исаев в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

"SOCAR играет важную роль в Азербайджане в реализации мер по декарбонизации экономики. Госнефтекомпания Азербайджана также реализует проекты по переходу на чистую энергию, но мы хотим выступать и в качестве источника зеленой энергии. Правда, сталкиваемся с проблемами. Одной из главных проблем ускоренного внедрения возобновляемых источников энергии являются ограничения энергосистемы",- сказал он.

А.Исаев уточнил, что речь идет о низких возможностях электросетей для передачи зеленой энергии, что встречается в США, странах ЕС, и Азербайджан не является исключением.



При этом, он отметил, что есть несколько вариантов решения этой задачи. Первый из них предполагает установку аккумуляторных систем для хранения энергии. "Однако, это обходится достаточно дорого, но мы надеемся, что с развитием технологий удастся значительно снизить затраты и ускорить внедрение этих систем",- сказал А. Исаев.

По его словам, в качестве еще одного из вариантов предлагается создание дополнительных базовых мощностей.

"Еще один вариант - комбинировать эти два варианта",- отметил он.

Вместе с тем он добавил, что правительство и министерство энергетики в настоящее время прилагают усилия для совершенствования электросетей, что позволит адаптировать прием и передачу зеленой энергии в общую энергосистему.