Вице-президент SOCAR: Азербайджан входит в сферу интересов международных компаний

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджан - древняя нефтяная страна, обладающая богатыми ресурсами. В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами, один из которых заключается в выходе азербайджанского газа на европейский рынок".

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров на панельном заседании на тему "Гражданское общество и бизнес: совместная деятельность ради мира, безопасности и устойчивого развития" в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН.

Он отметил, что Азербайджан заинтересован в запуске Южного газового коридора: "Тем самым азербайджанский газ выйдет на европейский рынок. В этом направлении ведутся работы".

Вице-президент SOCAR подчеркнул, что Азербайджан входит в сферу интересов международных компаний: "Эти компании заинтересованы в инвестициях в страну. Для этого у нас существуют все условия".

Он отметил, что нефтяные доходы в Азербайджане преимущественно направляются на социальные проекты: "Сюда входит реконструкция и строительство новых больниц, школ, объектов питания".