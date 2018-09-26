Вице-президент: Европейский инвестиционный банк особо заинтересован в энергетических проектах в сотрудничестве с Азербайджаном

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве энергетики прошла встреча с делегацией во главе с вице-президентом Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазилем Худаком.

Как сообщили Report в министерстве, заместитель министра энергетики Самир Велиев коснулся сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в энергетическом секторе и высоко оценил финансовую поддержку ЕИБ проекта "Южный газовый коридор". Замминистра сказал, что Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества с Европейским инвестиционным банком в энергетическом секторе.

Вазиль Худак отметил, что организация, которую он представляет, проявляет особый интерес к энергетическим проектам в сотрудничестве с Азербайджаном. Он заявил, что ЕИБ придает большое значение сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии, главным образом, ветровой и солнечной энергетики, нефтехимической продукции. По его словам, крупнейшие инвестиции в ветроэнергетику в Европе были выделены ЕИБ.