Вице-президент Еврокомиссии: "Южный газовый коридор" может быть построен раньше запланированных сроков

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Проект "Южного газового коридора" реализуется в соответствии с графиком и, возможно, будет достроен чуть раньше, чем предполагалось, Как сообщает Report со ссылкой на "Прайм", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции в Брюсселе.

"Южный газовый коридор" предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов TANAP-TAP от азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Грузию, Турцию, Грецию, Албанию на юг Италии.

"Работы по проекту идут в соответствии с графиком, возможно даже, что он будет построен немного раньше, чем планировалось", - заявил Шефчович, не дав подробностей. При этом он напомнил, что согласно планам, "Европа начнет получать каспийский газ в 2020 году".

"При текущей ценовой ситуации задержка с реализацией такого проекта будет просто неприемлема с точки зрения потенциального роста стоимости проекта. Поэтому есть абсолютная решимость обеспечить завершение строительства "Южного газового коридора" вовремя", - подчеркнул Шефчович.

"Это весьма стратегический регион. Там есть Ирак, Иран. Также есть и Туркменистан, который, насколько я помню, хотел бы иметь возможность экспортировать газ в направлении Европы, и мы работаем с ними на тему того, как это можно осуществить", - сказал вице-президент Еврокомиссии.