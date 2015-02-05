Вице-президент Еврокомиссии: "Турецкий поток" - не жизнеспособен

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Проект "Турецкий поток" является нежизнеспособным. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, комментируя журналистам планы России по реализации этого проекта.

Он отметил, что ставит под сомнение экономическую целесообразность проекта, учитывая, что Турции необходимо около 15 млрд. кубометров газа в год, потребность других стран региона также составляет порядка 15 млрд. куб. метров, тогда как мощность проекта "Турецкий поток" будет равняться "Южному потоку" и по расчетам составит 63 млрд. куб. метров газа. "Для чего необходимо отправлять в ту часть мира более 60 млрд. кубометров газа?", - отмечает Шевчович.

"Проект не будет работать. Я не думаю, что по нему будет принято окончательное решение. Я думаю, что мы должны будем вернуться к более рациональной дискуссии об экономически эффективных решениях как для этого проекта, так и для общего сотрудничества в газовой сфере между "Газпромом" и европейскими странами", - заявил вице-президент Еврокомиссии.