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    Вице-президент Еврокомиссии примет участие во встрече по Южному коридору в Баку

    Первое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится в Баку 12 февраля

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович посетит Азербайджан на этой неделе. Как сообщает  Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, М. Шевчович примет участие на первом заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 12 февраля. 

    Ожидается, что на встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта. В нем также примут участие министры энергетики стран-участниц проекта Южный коридор.

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