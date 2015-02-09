Вице-президент Еврокомиссии примет участие во встрече по Южному коридору в Баку

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шевчович посетит Азербайджан на этой неделе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии, М. Шевчович примет участие на первом заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое состоится в Баку 12 февраля.

Ожидается, что на встрече прозвучат конкретные рекомендации по реализации проекта. В нем также примут участие министры энергетики стран-участниц проекта Южный коридор.