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Вице-президент ЕК: За российский газ компании должны платить в евро

Вице-президент ЕК: За российский газ компании должны платить в евро Европейские компании должны оплачивать российский газ исключительно в евро.
Энергетика
20 мая 2022 г. 11:39
Вице-президент ЕК: За российский газ компании должны платить в евро

Европейские компании должны оплачивать российский газ исключительно в евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Комментируя сообщения СМИ о том, что ряд крупных европейских газовых компаний открыл счета в российском Газпромбанке, через которые сделанные в евро платежи конвертируются в российские рубли, он сказал, что это неприемлемо.

"Договоры очень четкие, в договорах упомянуты евро и доллары. Это нормально. Но не рубли. Этим трюком, который пытается использовать Путин, он старается удержать на плаву свой Центробанк иностранной валютой, что не разрешено санкциями", - заявил вице-президент ЕК.

По его словам российский регулятор находится под санкциями, и компании по договорам должны платить только в евро.

"Это прописано в договорах. Путин требует нарушения договоров", - добавил Тиммерманс.

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Версия на английском языке EC vice president: Companies must pay for Russian gas in euros

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