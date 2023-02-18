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Вице-президент ЕК не видит альтернатив возобновляемой энергии для суверенитета Европы

Вице-президент ЕК не видит альтернатив возобновляемой энергии для суверенитета Европы Евросоюз сможет добиться независимости в энергетике только с помощью возобновляемой энергии.
Энергетика
18 февраля 2023 г. 05:36
Вице-президент ЕК не видит альтернатив возобновляемой энергии для суверенитета Европы

Евросоюз сможет добиться независимости в энергетике только с помощью возобновляемой энергии.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти".

"Мы ускоряем наш переход к возобновляемой энергии, потому что у нас в Европе нет альтернатив. Единственный суверенитет, который мы можем получить в энергетической сфере, это за счет увеличения возобновляемой энергии", - сказал Ф.Тиммерманс.

По данным аналитического центра Ember, в 2022 году на выработанную электроэнергию в Евросоюзе около 22% пришлось на солнечную и ветряную энергетику, что стало максимальным показателем за всю историю в ЕС. При этом на выработку энергии с помощью сжигания газа пришлось 20%, на 1 п. п. меньше показателя 2021 года. Переход на зеленую энергетику был ускорен на фоне сокращения поставок газа из России.

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