Вице-президент BP: Освоение газовых запасов месторождения Карабах - вопрос будущего

Британская компания BP, наряду с добычей нефти на месторождении Карабах, в перспективе планирует рассмотреть возможность освоения выявленных здесь газовых запасов.

Британская компания BP, наряду с добычей нефти на месторождении Карабах, в перспективе планирует рассмотреть возможность освоения выявленных здесь газовых запасов.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент BP по финансам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Колин Аллан в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

“На этой неделе мы объявили о завершении процедуры присоединения к проекту Карабах. Хотя в настоящее время мы сосредоточены преимущественно на нефтяной части [запасах] месторождения, здесь также были обнаружены газовые ресурсы, и в будущем мы рассмотрим возможности их разработки”, - отметил он.

Как сообщалось, BP 3 июня 2025 года в рамках Бакинской энергетической недели подписала с Госнефтекомпанией соглашения по приобретению долей в двух проектах.

Первый - нефтяное месторождение Карабах, расположенное в 120 км к востоку от Баку, в 20-25 км от месторождения Гюнешли, на глубине 150-200 м, а второй блок - перспективная структура Ашрафи - Дан Улдузу- Айпара (ADUA), расположенный в 90-110 км к северо-востоку от Баку, на глубине 80-180 м.

В каждом из этих проектов BP приобрела у SOCAR по 35%. Остальные 65% в проектах остались у Госнефтекомпании.

BP в обоих проектах будет выполнять роль оператора.

Компания планирует начать добычу первой нефти с месторождения Карабах в 2029 году.

Геологические запасы нефти на месторождении первоначально оцениваются в более чем 60 млн тонн, извлекаемые - 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.