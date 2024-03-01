Вице-президент BP: Декарбонизация Сангачальского терминала - только первый шаг

Мы находимся на стадии разработки 240-мегаваттной солнечной электростанции в Джабраиле в рамках проекта Sunrise.

BP рассматривает проект строительства солнечной электростанции в Джебраиле (проект Sunrise) и электрификацию Сангачальского терминала как начало, основываясь на котором пересматриваются долгосрочные углеродные планы компании в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заявил региональный (в Азербайджане, Грузии и Турции) вице-президент BP по финансам Колин Аллан.

К.Аллан подчеркнул, что проект по производству солнечной энергии в Джебраиле призван сократить использование топливного газа на терминале в Сангачале для производства электроэнергии, что приведет к снижению общего объема выбросов компании BP в ходе ее операций на 11%.

"Основываясь на этом примере, мы пересматриваем наш долгосрочный углеродный план. Мы концептуально определили, как можем перейти к поэтапной электрификации морской инфраструктуре на месторождении "Шах-Дениз". Это будет сделано путем ряда инвестиций в течение следующего десятилетия", - рассказал вице-президент BP, добавив, что это показатели иного подхода мышления инженеров компании к тому, как решить проблему энергетического перехода.

К.Аллан также сообщил, что достигнут значительный прогресс в реализации проекта 240-мегаваттной джебраильской станции: установлена станция мониторинга погоды в Джебраиле, ANAMA [Агентство Азербайджанской Республики по разминированию] провело работы по разминированию и обезвреживанию боеприпасов на территории, где будет размещаться станция, и вскоре начнутся тесты на месте.

Таким образом, энергетический переход означает важные изменения и возможности для отрасли и для Азербайджана как страны-экспортера энергоресурсов, подытожил Аллан.

"В Азербайджане мы видим потенциал для обеспечения мировых рынков доступной и безопасной энергией, одновременно прилагая все усилия для сокращения выбросов. И BP с нетерпением ждет возможности превратить этот потенциал в реальность", - сказал он.