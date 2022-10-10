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Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются

Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются Вице-премьер Молдовы, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спину дал эксклюзивное интервью Report.
Энергетика
10 октября 2022 г. 15:47
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются

Вице-премьер Молдовы, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спину дал эксклюзивное интервью Report.

- Что вы можете сказать о возможностях развития совместных проектов, связанных с импортом азербайджанских энергоносителей в Молдову?

- Мы рассматриваем Азербайджан как стратегического партнера в области диверсификации наших энергоресурсов. Уже давно ведется работа с целью заключения долгосрочных контрактов на поставку газа и электроэнергии между нашими странами.

- Будет ли в ходе вашего визита обсуждаться возможность импорта природного газа из Азербайджана?

- Да, мы уже заявляли, что Республика Молдова заинтересована в подписании соглашения о поставках газа из Азербайджана. В настоящее время прорабатываются детали возможной сделки. Мы сообщим, когда появятся конкретные результаты.

- Какие перспективы имеются для развития отношений между Азербайджаном и Молдовой?

- Энергетика для нас является самым важным вопросом в повестке двусторонних отношений, но мы также видим серьезный интерес и перспективы в области сельского хозяйства. Мы считаем эти две области приоритетными. Однако проводятся также обсуждения по различным сферам деятельности, таким как культура, туризм, транспорт и логистика.

- Какие возможности есть в области совместной реализации инвестиционных проектов?

- Завтра пройдет бизнес-форум с участием азербайджанских и молдавских бизнесменов, в ходе которого будут обсуждаться возможные совместные проекты.

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Версия на английском языке Moldovan deputy PM: Details of agreement on gas supply from Azerbaijan being worked out
Версия на азербайджанском языке Moldovanın Baş nazirinin müavini: “Azərbaycandan qaz tədarükü üzrə sazişin detalları işlənmə mərhələsindədir”

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