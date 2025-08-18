Алексей Кулеба: Киев поддержит восстановление пострадавших от атак энергообъектов Азербайджана в Украине

Вице-премьер-министр Украины: Мы поддержим восстановление пострадавших объектов SOCAR

Инфраструктурные объекты с азербайджанским капиталом в Украине страдают от российских обстрелов, но Украина сделает все возможное для их восстановления и защиты в будущем.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Он отметил, что Азербайджан входит в число стран, которые оказывают Украине регулярную гуманитарную поддержку как в период нынешнего конфликта, а также "в течение 11 лет борьбы с агрессором".

"К сожалению, инфраструктурные объекты с азербайджанским капиталом в Украине страдают от российского обстрела. Хочу заверить наших друзей и партнеров, что мы сделаем все возможное для восстановления и защиты этих объектов в будущем", - сказал он.

Кулеба добавил, что Украина имеет много совместных проектов с Азербайджаном, который помогает им в восстановлении страны:

"Не могу не отметить крупные совместные энергетические проекты, которые очень важны для нас в преддверии начала отопительного сезона, и пакет поддержки с азербайджанской стороны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в ночь на 18 августа преднамеренно атаковала объекты нефтяной инфраструктуры Госнефтекомпании Азербайджана в Одессе. Украинский лидер назвал российские удары "демонстративными и циничными".