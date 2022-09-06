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Вице-премьер Испании: Предложим ЕС начать диалог с другими поставщиками газа

Вице-премьер Испании: Предложим ЕС начать диалог с другими поставщиками газа Евросоюз может принять комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него.
Энергетика
6 сентября 2022 г. 14:23
Вице-премьер Испании: Предложим ЕС начать диалог с другими поставщиками газа

Евросоюз может принять комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него.

Как передает Report, об этом заявила вице-премьер и министр экологического перехода Испании Тереса Рибера в интервью газете Expansión, комментируя намерения ЕС ввести ограничения на цену для российского газа.

"Это будет не одна, а целый комплекс мер, затрагивающих ряд вопросов, таких как тарифы на газ, квоты на выбросы и межсетевые соединения", - сказала она.

По словам Риберы, "эти меры должны быть гибкими", напомнив, что именно этого добилась Испания в июле, когда Брюссель разработал общеевропейский план по экономии газа в зимний период.

В настоящее время европейские страны обсуждают вопрос о том, установить ли ценовой диапазон или максимальную цену на покупку газа, поставляемого по трубопроводу и судами.

Вице-премьер Испании также отметила, что предложит начать диалог с трейдерами и другими поставщиками газа, помимо РФ, "чтобы уравновесить власть, которую до сих пор имела Россия в качестве основного поставщика газа для всей Европы".

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Версия на английском языке Spain backs EU's dialogue 'with other gas suppliers'

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