Вице-премьер России: Cнижение цен на нефть будет недолгим

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Вице-премьер России Аркадий Дворкович ожидает, что сокращение инвестиций в добычу поднимет цены на нефть. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз он сделал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я считаю, что это не может продолжаться слишком длительное время, потому что на какое количество месяцев, какое-то время любая компания, любая страна-производитель может выдержать такие низкие цены. Но потом неизбежно пойдут вниз инвестиции, а значит, будет падение добычи и цены будут расти", - отметил вице-премьер.

Падение котировок нефти Brent с максимумов июня 2014 года составляет уже около 70%. В декабре 2015 года Brent дешевела до минимальных отметок с 2004 года, опускаясь к 36 долларов/баррель.