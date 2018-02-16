Вице-премьер России: Цена на нефть на ближайшую перспективу составит 60-70 долларов за баррель

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Не исключено, что цена на нефть на ближайшую перспективу составит 60-70 долларов за баррель.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович телеканалу "Россия 24".

"Прогнозы экспертов разнятся от 40 до 70 долларов за баррель. Я нахожусь где-то посередине. Но наши скоординированные действия в рамках ОПЕК+ позволяют рассчитывать действительно на интервал 60-70 долларов за баррель", - заявил он.

"Другое дело, что надо внимательно следить за новыми технологиями, за тем, как развивается добыча в США, каковы там издержки добычи. Мы понимаем, что при нынешнем уровне технологий пока можно рассчитывать именно на такие цены. Но при этом учитывать риски будущего, учитывать, что новые технологии могут снизить потенциальный интервал цен", - заметил вице-премьер.