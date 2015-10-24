​Вице-премьер Грузии: Речь не идет о замещении азербайджанского газа российским

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Грузия и в будущем продолжит сотрудничество с Азербайджаном и не намерена замещать поставки азербайджанского газа. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил вице-премьер Грузии Каха Каладзе

"Речи о замещении нет, речь идет о дополнительных объемах, которые сегодня нужны стране и рынку. Обанкротившиеся политические партии, политические фигуры пытаются представить это какой-то проблемой, якобы Грузия пытается заменить Азербайджан. Это ложь. Мы годы сотрудничаем с Азербайджаном, это сотрудничество будет продолжено и в будущем", - заявил К. Каладзе.