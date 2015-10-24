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    ​Вице-премьер Грузии: Речь не идет о замещении азербайджанского газа российским

    Грузия и в будущем намерена продолжать сотрудничество с Азербайджаном

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Грузия и в будущем продолжит сотрудничество с Азербайджаном и не намерена замещать поставки азербайджанского газа. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом журналистам заявил вице-премьер Грузии Каха Каладзе

    "Речи о замещении нет, речь идет о дополнительных объемах, которые сегодня нужны стране и рынку. Обанкротившиеся политические партии, политические фигуры пытаются представить это какой-то проблемой, якобы Грузия пытается заменить Азербайджан. Это ложь. Мы годы сотрудничаем с Азербайджаном, это сотрудничество будет продолжено и в будущем", - заявил К. Каладзе.

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