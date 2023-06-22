Вице-министр энергетики: Казахстане назревает дефицит газа

В Казахстане назревает дефицит газа.

В Казахстане назревает дефицит газа.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в сенате.

По его словам, сейчас ведомство решает вопросы регулирования оптовой и розничной цены на газ, чтобы производителям было интересно добывать газ для внутреннего рынка.

"Надо признать, что у нас назревает дефицит. Норма, которую мы предлагаем, направлена на то, чтобы мы неуклюжими действиями своими не допустили дефицита в отдельно взятых регионах", - заявил вице-министр.

Он отметил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования оборота сжиженного газа и жилищно-коммунального хозяйства", рассмотренный сенаторами сегодня, касается регулирования внутреннего рынка.

"Это хорошо для потребителей, но вместе с тем надо, чтобы было хорошо и производителям", - сказал Нурмаганбетов.

Он рассказал о решениях правительства по оптовой и розничной ценам на газ, а также о мерах по бесперебойному обеспечению казахстанцев газом.

Вице-министр сообщил, что Минэнерго подписало ряд контрактов с крупными газодобывающим предприятиями.

"В прошлом году был зафиксирован рост потребления на 400 кубометров в час, рост произошел за короткий период. Мы видим, что объемов производства в Казахстане, его не хватает. Сейчас регулируется вопрос. Конкретно есть крупные предприятия, от которых мы законтрактовались, например мы покупаем газ у ТШО, чтобы доставить и обеспечить регионы, в которых наблюдается дефицит газа", - сообщил он.