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Ветераны войны привлечены к охране объектов SOCAR

Ветераны войны привлечены к охране объектов SOCAR Еще 29 участников Второй Карабахской войны приняты на работу в охранную компанию Security Operation Services (SOS), принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
5 мая 2022 г. 15:25
Ветераны войны привлечены к охране объектов SOCAR

Еще 29 участников Второй Карабахской войны приняты на работу в охранную компанию Security Operation Services (SOS), принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года на 165 вакансий, объявленных компанией, поступило 162 обращения, 111 кандидатов успешно прошли приемную комиссию.

Новые сотрудники будут задействованы в охране объектов нефтяной промышленности, имеющих стратегическое значение для нашей страны.

Отметим, что в общей сложности 149 участников войны и членов семей шехидов были приняты на работу в SOS, которая охраняет нефтяные месторождения, трубопроводы и другие объекты нефтяной промышленности в Азербайджане.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazilər SOCAR-a məxsus obyektlərin mühafizəsinə cəlb edilir

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