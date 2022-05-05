Ветераны войны привлечены к охране объектов SOCAR

Еще 29 участников Второй Карабахской войны приняты на работу в охранную компанию Security Operation Services (SOS), принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Еще 29 участников Второй Карабахской войны приняты на работу в охранную компанию Security Operation Services (SOS), принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом сообщили Report в SOCAR.

Отмечается, что в первом квартале 2022 года на 165 вакансий, объявленных компанией, поступило 162 обращения, 111 кандидатов успешно прошли приемную комиссию.

Новые сотрудники будут задействованы в охране объектов нефтяной промышленности, имеющих стратегическое значение для нашей страны.

Отметим, что в общей сложности 149 участников войны и членов семей шехидов были приняты на работу в SOS, которая охраняет нефтяные месторождения, трубопроводы и другие объекты нефтяной промышленности в Азербайджане.