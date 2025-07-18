Ветер перемен: Как энергетика Азербайджана открывает перспективы для НАТО

Энергетические амбиции Азербайджана смещаются от нефти к морскому ветру и водороду, открывая новые возможности для НАТО и энергетической безопасности.

Энергетические амбиции Азербайджана смещаются от нефти к морскому ветру и водороду, открывая новые возможности для НАТО и энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом говорится в материале опубликованном в журнале The National Interest.

Зеленая энергетика Азербайджана

Энергетические сделки этого века, как правило, не привлекают такого внимания. Все чаще они заключаются без участия или блеска и гламура нефтяной промышленности, но от этого не становятся менее важными.

Одна из таких энергетических сделок была подписана на Конференции сторон (COP) 29 в прошлом году в Азербайджане. ГНКАР и две самые мощные энергетические компании Ближнего Востока - ACWA Power из Саудовской Аравии и Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов - подписали меморандум о взаимопонимании для разработки около 3,5 гигаватт (ГВт) проектов по строительству морских ветряных электростанций в Азербайджане.

Для SOCAR этот шаг соответствует цели Азербайджана в области энергетики - обеспечить к 2030 году 30 процентов электроэнергии за счет экологически чистой энергии, из которых примерно четыре гигаватта будут предназначены для экспорта.

Энергетический потенциал Азербайджана в области ветра может в один прекрасный день обеспечить дома в Европе энергией так же, как сейчас это делает газ. Баку означает «Город ветра», и потенциал ветроэнергетики на шельфе Азербайджана имеет важное геоэкономическое значение. По данным Глобального совета по ветроэнергетике, Азербайджан входит в четверку ведущих стран мира по потенциалу оффшорной ветроэнергетики - наряду с Австралией, Шри-Ланкой и соседней с Азербайджаном Турцией.

Ожидается, что к 2032 году общая мощность морских ветропарков достигнет 447 ГВт, и хотя эта цифра, вероятно, амбициозна, только азербайджанская часть Каспийского моря обладает потенциальной мощностью в 157 ГВт. Азербайджан уже давно является одним из наиболее заинтересованных прибрежных государств в ветровом потенциале Каспийского бассейна, а SOCAR Green (дочерняя компания SOCAR, специализирующаяся на зеленой энергетике) является одним из лидеров в этом вопросе.

Зеленые и голубые водородные амбиции

Экономическое развитие энергетики Азербайджана, в частности его ветрового потенциала, уже началось благодаря соглашению, подписанному на COP29. В рамках модели Build Own Operate (BOO) компания Masdar в партнерстве с SOCAR работает над портфелем проектов мощностью 1 ГВт, включающим один наземный ветряной и два солнечных проекта в стране.

Кроме того, SOCAR намерена использовать свои запасы природного газа для производства «голубого водорода». Голубой водород производится путем риформинга природного газа, при этом отработанный углерод, образующийся в процессе, улавливается и хранится. Этот метод считается потенциально более чистым способом производства водорода. Тем временем Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансировал исследования по производству «зеленого» водорода в Азербайджане. Зеленый водород, получаемый путем электролиза воды с использованием возобновляемой электроэнергии, соответствует цели Европейского союза (ЕС), согласно которой к 2050 году на водород будет приходиться не менее 10 процентов энергопотребления.

Энергетическая независимость от России

Россия пытается добиться доминирующего положения в водородной отрасли, аналогичного тому, которое она занимает в углеводородной. На малозаметной карте российского правительства от 2021 года, накануне вторжения в Украину, показан водородный блиц - около 33 проектов, запланированных в 18 регионах. НАТО следует опасаться потенциального водородного доминирования России.

Для транспортировки энергии была разработана новая структура «Южного зеленого коридора», дополняющего существующий газовый коридор. Первоначальный проект «Южного коридора», за который НАТО и ЕС выступали в начале 2000-х и 1990-х годов, представлял собой трубопроводную дипломатию в лучшем ее проявлении и был последним великим геополитическим трубопроводным проектом двадцатого века. Бывший президент США Билл Клинтон принимал непосредственное участие в некоторых из первых контактов с Азербайджаном, чтобы обеспечить продвижение проекта.

Проект должен был снизить зависимость Европы от российских энергоносителей за счет поставок каспийского и (в меньшей степени) ближневосточного газа в Европу через Турцию. За прошедшие годы в проекте участвовал широкий круг партнеров, включая ЕС, Азербайджан, Грузию, Турцию, Балканы и Италию. SOCAR имеет уже сложившиеся отношения со многими из этих стран, что должно облегчить переход к «зеленому коридору» и повысить энергетическую роль Азербайджана.

Новый императив безопасности для НАТО

Однако новое столетие ставит перед нами новые задачи. Война в Украине резко подчеркнула энергетическую зависимость Европы от России.

Со своей стороны, НАТО должна продемонстрировать готовность помочь защитить морские ветряные электростанции, подводные кабели (высоковольтные линии постоянного тока в Европу) и другие формы альтернативной энергетики, которые зачастую еще более географически разбросаны. Ноу-хау и опыт НАТО в области безопасности на море, мер по борьбе с диверсиями и кибербезопасности окажутся бесценными.

Загадочные диверсии в Балтийском море, происходящие с начала войны в Украине, берут свое начало в диверсии на трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 5 августа 2008 года, всего за три дня до начала российско-грузинской войны. Хотя в то время СМИ стремились обвинить террористов из Рабочей партии Курдистана.

Русско-грузинская война заслуживает внимания и по другой причине. Независимо от конкретного исхода российско-украинской войны, две страны, скорее всего, продолжат вести опосредованный конфликт, который во многом уже начался в Африке. Украина и Россия воевали на разных сторонах в Судане, а Украина выстроила новые отношения с Ганой, отчасти для того, чтобы она не склонилась на сторону России так же, как ее соседи по Сахелю.

НАТО должна работать со странами Кавказа, чтобы этого не произошло. В частности, более диверсифицированный в экономическом плане Азербайджан сможет укрепить ситуацию с безопасностью в Кавказском регионе в целом.

Концепция энергетической безопасности НАТО может придать стратегическую глубину за счет новых партнерств в области альтернативной энергетики в Каспийском бассейне. Поддержка «зеленого» перехода Азербайджана и «зеленых» амбиций SOCAR ослабляет хватку Москвы на мировых энергетических рынках и помогает обеспечить энергетические потребности Европы. Глобальные амбиции в области ветряной и солнечной энергетики могут не достигнуть поставленных целей в ближайшей перспективе, но когда чернила высохнут на этот раз, одно можно сказать наверняка - они будут зелеными.