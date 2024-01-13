Ветер обеспечил 19% потребности ЕС в электроэнергии

Страны Европейского союза (ЕС) установили 17 ГВт ветровой мощности в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю.

Страны Европейского союза (ЕС) установили 17 ГВт ветровой мощности в 2023 году, что является самым высоким показателем за всю историю.

Как передает Report, об этом сообщила отраслевая ассоциация WindEurope.

Ежегодные приросты необходимо увеличить до 30 ГВт, чтобы достичь целей к 2030 году, заявила ассоциация, отметив, что сектор лишь медленно набирает обороты: на 2 ГВт больше, чем в 2022 году, и примерно на 5 ГВт выше 2021 года.

В прошлом году больше всего новых ветроэнергетических мощностей добавила Германия, за ней следуют Нидерланды и Швеция. Около 3 ГВт было добавлено на море во главе с Нидерландами.

По данным WindEurope, в прошлом году на долю ветровой энергии пришлось 19% общего производства электроэнергии в ЕС.

Коэффициент мощности также продолжал расти: доля новых береговых ветряных электростанций в настоящее время колеблется от 30% до 48%, в то время как доля новых морских ветроэлектростанций постоянно находится на уровне 50%, говорится в кратком заявлении компании перед более подробным годовым отчетом и прогнозом.

По оценкам Международного энергетического агентства, в 2024-2028 годах Европа построит новые ветроэнергетические установки мощностью 23 ГВт в год, а действия, изложенные в Пакете ЕС по ветроэнергетике, призваны обеспечить значительное увеличение ежегодного роста.

По мнению WindEurope, ключевым моментом является реализация этих мер на национальном уровне.

Между тем, цены на ветроэнергетику в Европе резко упали в 2023 году с уровня 2022 года, что привело к регулированию налога на непредвиденные доходы.

Platts, подразделение S&P Global Commodity Insights, оценило цены на улавливание ветровой энергии на суше в Германии в дневном диапазоне от минус 54 евро/МВт-ч до 204 евро/МВт-ч, при этом средневзвешенное по объему годовое значение составляет около 79 евро/МВт-ч, что на 54% ниже, чем в прошлом году.

По данным S&P Global, цены на улавливание ветровой энергии в Испании были самыми низкими по 12 оцененным категориям, составляя в среднем 75,56 евро/МВтч в 2023 году.

По всей Европе ветряные турбины впервые в 2023 году выработали более 500 ТВтч, при этом среднемесячная мощность варьировалась от 35 ГВт в июне до рекордных 85 ГВт в декабре.