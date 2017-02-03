Вероятность применения США новых санкций против Ирана приводит к подорожанию нефти

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ На фоне вероятности возможного применения США новых санкций против Ирана, цены на мировом нефтяном рынке начали расти.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, 3 февраля могут вступить в силу подготовленные Администрацией президента США новые санкции против Ирана.

Согласно заявлению аналитика британской инвестиционной компании "CMC Markets" Рика Спунера (Ric Spooner), предположения трейдеров касательно возможного применения Соединенными Штатами новых санкций против Ирана возросли, и это серьезно сказалось на цене нефти.

Хотя, скорее всего, санкции в основном коснутся 25-ти компаний, поддерживающих терроризм и участвующих в распространении оружия массового поражения, прогнозируется вероятность расширения санкций в дальнейшем.

Как сообщает аналитическая группа Report, проблемы, которые начали возникать в отношениях между США и Ираном, привели к подорожанию нефти.

В результате этого, стоимость нефти марки Brent превысила отметку 57 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report предполагает, что стоимость нефти может подняться до уровня 65-70 долларов/баррель, а минимальная цена в течение 2017 года не опустится ниже 45 долларов.