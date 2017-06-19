Вероятность падения стоимости Brent увеличивается

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Если нефть марки Brent в ближайшие дни не пробьет отметку в 48 долларов/баррель, она может резко упасть в цене.

Аналитическая группа Report отмечает, что в качестве фундаментальных причин падения цен на нефть указываются продолжающийся рост запасов нефти и ежесуточной добычи в США, возобновление добычи в таких странах как Нигерия и Ливия.

Помимо этого, технические анализы аналитической группы показали, что Brent вскоре завершит восходящий тренд, начавшийся 1 августа 2016 года: "Если нефть марки Brent в ближайшие дни не пробьет отметку в 48 долларов/баррель, она может упасть в цене до 44, а затем и 42 долларов. Затем прогнозируется очередное подорожание нефти до 50-52 долларов/баррель".

Отметим, что сейчас Brent торгуется по 47,20 доллара/баррель.