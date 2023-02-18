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Вернер Хойер: Европейский инвестиционный банк активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия"

Вернер Хойер: Европейский инвестиционный банк активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия" Упомянутая президентом Ильхамом Алиевым стратегическая линия полностью соответствует финансовой стратегии Европейского инвестиционного банка, а также целям, предусмотренным в принятой Европейским Союзом стратегии "Глобальные ворота".
Энергетика
18 февраля 2023 г. 17:51
Вернер Хойер: Европейский инвестиционный банк активно поддерживает концепцию Зеленая энергия

Упомянутая президентом Ильхамом Алиевым стратегическая линия полностью соответствует финансовой стратегии Европейского инвестиционного банка, а также целям, предусмотренным в принятой Европейским Союзом стратегии "Глобальные ворота".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Мюнхене.

Он довел до внимания, что руководимая им финансовая структура активно поддерживает концепцию "Зеленая энергия".

Вернер Хойер подчеркнул, что благодаря рациональному использованию президентом Ильхамом Алиевым финансовых ресурсов страны реализуются проекты, служащие долгосрочному развитию Азербайджана. Президент ЕИБ также выразил признательность за роль, которую Азербайджан играет в обеспечении энергетической безопасности Европейского Союза.

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Версия на азербайджанском языке Verner Hoyer: "Avropa İnvestisiya Bankı “Yaşıl enerji” konsepsiyasını yaxından dəstəkləyir"

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