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Верхние строения платформы ACE отправлены в море для установки

Верхние строения платформы ACE отправлены в море для установки Верхние модули платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, отправлен в море для установки на ранее инсталлированном здесь осн
Энергетика
7 августа 2023 г. 16:02
Верхние строения платформы ACE отправлены в море для установки

Верхние модули платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, отправлен в море для установки на ранее инсталлированном здесь основании.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, верхние строения, погруженные на баржу "СТБ-1", были с помощью буксиров отправлены на место инсталляции.

Вес интегрированной палубы платформы ACE составляет 19 600 тонн, ее высота – 36 метров.

В прошлом году баржа "СТБ-1" была модернизирована для этого проекта.

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Версия на английском языке Upper module of Azeri-Central-Eastern platform dispatched to its operational site at sea
Версия на азербайджанском языке “Azəri-Mərkəzi-Şərqi” platformasının üst modulu əməliyyat yerinə yola salınıb

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