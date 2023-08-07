Верхние строения платформы ACE отправлены в море для установки

Верхние модули платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, отправлен в море для установки на ранее инсталлированном здесь осн

Верхние модули платформы "Центральный Восточный Азери" (ACE), которая будет располагаться на одноименном фланге блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, отправлен в море для установки на ранее инсталлированном здесь основании.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Согласно информации, верхние строения, погруженные на баржу "СТБ-1", были с помощью буксиров отправлены на место инсталляции.

Вес интегрированной палубы платформы ACE составляет 19 600 тонн, ее высота – 36 метров.

В прошлом году баржа "СТБ-1" была модернизирована для этого проекта.