О нас

Венгрия заключила с Польшей соглашение о поставках СПГ из Гданьска

Венгрия заключила с Польшей соглашение о поставках СПГ из Гданьска Будапешт заключил с Варшавой соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который будет поступать на терминал в Гданьске, а затем на юг через Словакию венгерским потребителям.
Энергетика
6 сентября 2023 г. 21:00
Венгрия заключила с Польшей соглашение о поставках СПГ из Гданьска

Будапешт заключил с Варшавой соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который будет поступать на терминал в Гданьске, а затем на юг через Словакию венгерским потребителям.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой, отвечающей за вопросы энергетики.

"Сегодня мы договорились с министром Анной Москвой о том, что окажем политическую поддержку энергетическому сотрудничеству между Венгрией и Польшей для того, чтобы оно было распространено на поставки природного газа. Конечно, в ближайшие недели предстоит прояснить еще много вопросов, касающихся цены, условий поставок, технических деталей, но суть в том, что есть готовность впервые использовать северный транспортный маршрут для поставок природного газа в Венгрию", - сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что СПГ будет поступать в Венгрию из Польши с нового терминала на побережье Балтийского моря в Гданьске, пропускная способность которого составит 4-4,5 млрд куб. м в год.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 17:40
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
Азербайджан более чем в два раза увеличил импорт сои из Австрии
5 сентября 2023 г. 18:53
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
Супруга премьер-министра Армении отправилась в Киев
6 сентября 2023 г. 11:53
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi