Венгрия заключила с Польшей соглашение о поставках СПГ из Гданьска

Будапешт заключил с Варшавой соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который будет поступать на терминал в Гданьске, а затем на юг через Словакию венгерским потребителям.

Будапешт заключил с Варшавой соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), который будет поступать на терминал в Гданьске, а затем на юг через Словакию венгерским потребителям.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой, отвечающей за вопросы энергетики.

"Сегодня мы договорились с министром Анной Москвой о том, что окажем политическую поддержку энергетическому сотрудничеству между Венгрией и Польшей для того, чтобы оно было распространено на поставки природного газа. Конечно, в ближайшие недели предстоит прояснить еще много вопросов, касающихся цены, условий поставок, технических деталей, но суть в том, что есть готовность впервые использовать северный транспортный маршрут для поставок природного газа в Венгрию", - сказал глава МИД в видеообращении на своей странице в Facebook.

Сийярто отметил, что СПГ будет поступать в Венгрию из Польши с нового терминала на побережье Балтийского моря в Гданьске, пропускная способность которого составит 4-4,5 млрд куб. м в год.